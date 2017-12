Le tre rose di Eva 4, le anticipazioni di stasera, 14 dicembre 2017. Stasera andrà in onda una nuova puntata della fiction di successo di Canale 5 Le tre rose di Eva 4 . Scopriamo quali sono le anticipazioni di stasera, 14 dicembre, e di giovedì prossimo, 21 dicembre 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali, stasera vedremo Tessa sempre più felice per le attenzioni che riceve dal suo vero padre Vittorio. Questo rapporto che sta nascendo, però, preoccupa non poco le sorelle di Tessa e Ruggero, che provano a farle aprire gli occhi e farle capire tutte le bugie dette da Vittorio. Veronica, intanto, diventa sempre più gelosa di Fiamma ed arriva a minacciarla per allontanarla da Edoardo, che non ha mai smesso di amare. Veronica, poi, scopre un videomessaggio sul cellulare di Ivan.

Le anticipazioni dell’ottava puntata del 21 dicembre de Le tre rose di Eva 4.

GIovedì 21 dicembre andrà in onda una nuova puntata de Le tre rose di Eva 4. l’ottava. Secondo le anticipazioni ufficiali, Fabio trova la prova della colpevolezza di Vittorio: è stato lui ad uccidere Ivan. Alessandro, intanto, è pieno di rancore nei confronti di Aurora, ed arriva addirittura ad allearsi con Vittorio. Aurora, nel frattempo, continua a frequentare Fabio, e si ritrova sempre più coinvolta in questo nuovo amore, ma qualcosa le farà capire il comportamento di Alessandro… Aurora capisce, ma è troppo tardi: Alessandro ha un piano per vendicarsi. Veronica, intanto, capisce che la storia con Edoardo è finita, e gli dirà un triste addio.