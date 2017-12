Oroscopo Paolo Fox, le nuove previsioni dei segni. Anche oggi giovedì 14 dicembre 2017 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, in cui ci sarà lo spazio dell’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox. Scopriremo insieme le nuove previsioni dei segni di Paolo Fox di oggi giovedì 14 dicembre 2017, ed i segni più fortunati della giornata che riceveranno le cinque stelle e quelli meno in forma, che ne otterranno solo due.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dei segni di oggi 14 dicembre 2017.

Due stelle vanno oggi giovedì 14 dicembre 2017 al segno del Sagittario, del Leone. Tre stelle per il segno dell’ Acquario, dei Pesci, del Toro. Quattro stelle per i Gemelli, per la Vergine, per lo Scorpione. Cinque stelle all’Ariete, al Cancro, alla Bilancia, ed infine per il Capricorno.

