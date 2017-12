Stasera andrà in onda il gran finale dell’undicesima edizione italiana di X Factor 2017. Al Mediolanum Forum di Milano oggi si eleggerà il nuovo talento. Dopo le combattute puntate live, direttamente dalla X Factor Arena che ha ospitato gli scontri a suon di note fino alla semifinale, sono arrivati alla finalissima Lorenzo Licitra, Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm. “La puntata finale – ha detto il presentatore Alessandro Cattelan – è sempre come la ciliegina sulla torta di un programma che è anche arrogante, perché non si tira mai indietro e non ha paura di provarci. Anche davanti alle difficoltà si va sempre avanti”.

Cattelan pare sarà confermato presentatore del programma anche per il prossimo anno. “Sto lavorando anche ad altro per Sky – ha detto il diretto interessato – ma si troverà piacevolmente anche il tempo per X Factor”. Ad assistere dal vivo all’ultimo capitolo stagionale del talent show targato Sky ci saranno gli otto mila spettatori del Forum. Anche le previsioni sugli spettatori medi sono ottimistiche e in linea con le cifre collezionate durante tutta la fase pregressa del programma.

X Factor 2017: nessuna crisi del settimo anno.

“Chi si aspettava la crisi del settimo anno – ha detto Nils Hartmann a proposito della settima stagione del programma a gestione Sky – non è stato accontentato. Anche sui social siamo secondi per interazioni solo a programmi della televisione in chiaro e i brani inediti dei concorrenti, quest’anno presentati in anticipo al quinto live per creare mercato, hanno generato oltre sei milioni di streaming su spotify“.

La finale è stata studiata nei minimi dettagli “come un programma televisivo all’interno di un altro programma televisivo”, ha detto Lorenzo Mieli di Freemantle che per Sky produce X Factor, il sipario si alzerà alle 20,25 in diretta su Sky Uno HD, con una speciale edizione dell’Ante Factor, mentre la prima manche della serata sarà dedicata ai duetti dei concorrenti con James Arthur, cantautore inglese nonché vincitore di X Factor UK nel 2012.

Al termine dei duetti i concorrenti rimarranno in tre, per sfidarsi nella seconda manche con un medley dei loro brani già presentati durante il corso della gara, nei mesi scorsi. Il risultato finale sarà decretato invece da un testa a testa dedicato ai brani inediti dei due superfinalisti.

Le dichiarazioni dei quattro finalisti di X Factor 2017 prima del duello di stasera

“Siamo quattro progetti molto diversi tra loro – ha detto Damiano, cantante dei Maneskin che si presentano alla puntata finale dopo essere stati per i bookmakers i favoriti indiscussi per intere settimane – ed è impossibile fare previsioni”. Se per Licitra X Factor è stata “un esperienza che mi ha cambiato molto e mi ha fatto pensare in termini pop” e per Samuel Storm “un’esperienza che ho già vinto arrivando fino a qui”, per Nigiotti che in passato aveva già partecipato ad Amici e ad un Sanremo Giovani, il talent di Sky è stato “una nuova possibilità in un mondo della musica dove è già difficile emergere, figuriamoci rinascere”. Attesissimi dal pubblico anche gli ospiti della serata finale, che oltre James Arthur saranno anche Ed Sheeran, artista da oltre dieci milioni di album venduti in tutto il mondo, e Tiziano Ferro che ha pubblicato da poco la versione speciale del suo ultimo album, intitolandola ‘Il mestiere della vita, Urban Vs Acustic’.