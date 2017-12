Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 15 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, venerdì 15 dicembre 2017, con l’ultima puntata di questa settimana pre natalizia. Caterina Balivo torna puntuale su Rai 2 con un’altra puntata ricca di tutorial interessanti, alcuni con dei preziosi suggerimenti per il Natale che si avvicina. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina ha scelto di indossare un abito corto che scende aderente al corpo e con gonna leggermente scampanata, di un bel color turchese.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 15 dicembre 2017: cucina, pulizie, regali di Natale, tagli capelli.

Detto Fatto oggi, 15 dicembre 2017, propone tanti tutorial interessanti. Vediamone alcuni. Le maghe del pulito Titty e Flavia cercano di capire quanto moderni siano gli uomini italiani mettendo alla prova un marito tutto fare. Il pedagogista Daniele Novara parla dei rischi di dare ai nostri figli piccoli smartphone e tablet: ciò non consente la loro crescita sensoriale. Daniele illustra poi quali dovrebbero essere i criteri per scegliere il regalo più azzeccato per i nostri figli.

Gianluca Forino accoglie la richiesta di un piccolo telespettatore curioso di sapere tutto su come preparare un vero e proprio albero di Natale dolce, e prepara gli alberelli di mandorle e spezie. L’hair stylist Toni Pellegrino fa un bel regalo di Natale ad una sua ospite regalandole un nuovo taglio di capelli. Un altro ottimo tutorial di cucina viene proposto a Detto Fatto, e Tommaso Arrigoni propone un buonissimo antipasto a base di salmone, carciofi e pasta sfoglia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.