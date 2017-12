Esodati, le news sulla petizione lanciata da Ciro Formisano. Prosegue su Change.org la raccolta di firme per la petizione per la salvaguardia degli esodati lanciata da Ciro Formisano, il regista del film L’Esodo. La Campagna allo stato attuale ha avuto un enorme riscontro, raggiungendo ben 6.981 firme. Con queste parole il regista ha promosso la petizione: “Chiediamo quindi a gran Voce, negli ultimissimi giorni di completamento della legge di stabilità, a coloro che la stanno costruendo pensando al benessere del paese, al Parlamento Italiano di Salvaguardare con la massima priorità i restanti 6000 Esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie! Di Cancellare in questo modo una vergogna tutta italiana che ha gettato persone che hanno sempre vissuto del proprio lavoro nella miseria più totale, senza alcuna tutela, senza alcun ammortizzatore! Troppo vecchi per il lavoro e troppo giovani per la Pensione sono una macchia scura di cui i politici italiani devono necessariamente prendersi carico, e smetterla di gettare le responsabilità sulla Legge Fornero che avrebbero potuto modificare quando volevano, almeno per mettere in salvo quelle persone ingiustamente e duramente colpite!”.

Ed ha aggiunto: “La Riforma pensionistica Fornero che in base al decreto salva-Italia ha emanato e con il consenso di tutte le forze politiche ha approvato in 19 giorni una riforma che avrebbe nell’immediato innalzato l’età pensionabile, e gettando nel baratro quasi 190.000 persone che avevano già firmato un contratto di uscita dal lavoro con l’azienda o l’ente di cui facevano parte. Bisogna Intervenire Subito”.

Daniela Poggi ospite a Quinta Colonna promuove la petizione lanciata da Ciro Formisano su Change.org.

Anche Daniela Poggi, attrice di grande talento e popolarità quest’anno festeggia i suoi 40 anni di carriera con un film ‘L’Esodo‘ che la vede protagonista nei panni di un’esodata che finisce a chiedere l’elemosina. Qualche giorno fa la Poggi ospite di Quinta Colonna su Rete 4 per presentare la pellicola di Ciro Formisano ha ricordato la petizione, lanciata per ottenere la salvaguardia dei rimanenti 6000 esodati rimasti esclusi dai precedenti provvedimenti di salvaguardia.