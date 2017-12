GF Vip 2017: Ivana Mrazova parla di Ignazio Moser e Soleil Sorge. La modella ceca ha rilasciato una nuova intervista, in cui ha parlato di Ignazio e Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini. Ivana Mrazova e Luca Onestini sono tornati a far parlare di sé, dopo aver instaurato una bellissima amicizia all’interno della casa. Come abbiamo visto i due si sono incontrati durante una reunion degli ex inquilini del ”Grande Fratello Vip 2017”. La modella dopo la fine del Grande Fratello Vip ha lasciato il fidanzato. In molti hanno pensato che la sua decisione sia dipesa dall’intesa nata con Luca Onestini. Dalle ultime indiscrizioni si evince che la modella ceca ha rilasciato un’intervista esclusiva a ”Fanpage”, dove ha ha dichiarato che aveva capito che i suoi sentimenti per Alessandro erano finiti già un mese e mezzo fa.

Ivana parla del rapporto con Luca Onestini!

Come ricorderete, Ignazio Moser prendeva in giro Ivana, di aver preso qualche chiletto nei 90 giorni trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello. La Mrazova ha approfittato dell’intervista per smentire di esserci rimasta male, dicendo che si trattava solo di uno scherzo. Nella medesima intervista, la modella parlar del suo rapporto con Luca Onestini, rivelando di non aver apprezzato in, modo in cui è stato lasciato. Ha, infatti, dichiarato: “Di lei non mi è piaciuto come si è comportata, né il modo in cui ha parlato male della famiglia di Luca”. .Infine, ha svelato che tra loro c’è un bellissimo rapporto, tanto da lasciargli la possibilità di una dichiarazione d’amore. Ivana Mrazova ha dichiarato di non essere abituata a gareggiare con altre donne, anche in questo caso non pensa di doverlo fare.