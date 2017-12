Grande Fratello Vip 2017: l’ex di Ivana si sfoga su Instagram. Alessandro Allevato, ex fidanzato di Ivana Mrazova, dopo giorni di silenzio ha affidato ad Instagram la sua tristezza per la fine della relazione con la modella ceca. “Il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco, lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare..Solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà!

Fino ad allora non potrete fare altro che stringere i denti e andare avanti!” “Grazie a tutti i miei veri amici e alle persone che mi hanno realmente voluto bene in questi mesi!”. Sono alcune delle frasi del lungo post che l’imprenditore ha pubblicato su instagram.

Il lungo post di Alessandro Allevato, ex di Ivana.

Grande Fratello Vip 2017: Ivana capisce che qualcosa non va già nella Casa.

Ivana ha rivelato a Pomeriggio 5 di avere capito che il suo sentimento nei confronti di Alessandro fosse cambiato nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Non deve essere stato facile per l’imprenditore sentire liquidare la sua storia con Ivana come “una frequentazione”. Non deve essere neanche facile vedere Ivana sui social sempre in compagnia di Luca Onestini. I due ufficialmente non sono una coppia, ma in questi giorni sono assieme a Milano a cene, feste ed eventi di varia natura. L’intesa tra i due è palese, inoltre da quanto postato, sembra che i due alloggino nello stesso hotel, assieme a Raffaello Tonon.