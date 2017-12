Guida tv completa di venerdì 15 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la trasmissione Sarà Sanremo. Durante questo speciale verranno rivelati i nomi dei Big in gara alla 68a edizione del Festival di Sanremo ed ascolteremo le nuove proposte. Tra i giovani ci saranno gli 8 artisti che prenderanno parte alla categoria Nuove Proposte. La gara, il culmine dell’ampia selezione, propone in partenza 16 artisti che attraverso 4 manche di esibizioni verranno dimezzati dalla giuria televisiva (formata da 5 ospiti competenti, scelti nel mondo della musica, della tv e dello spettacolo), dalla commissione musicale e dal televoto riservato al pubblico a casa. Dopo un’ulteriore votazione effettuata dalle tre giurie, da 8 il numero calerà a 6 e solo a quel punto verranno rivelati in diretta i nomi dei 2 giovani provenienti da “Area Sanremo” e scelti dalla commissione musicale che andranno a completare il quadro. Lo svelamento dei 20 big sarà il filo rosso che attraverserà la serata. Uno dopo l’altro, fino alle battute conclusive del programma, i 20 nomi tanto attesi incuriosiranno il pubblico e saranno materia di riflessione per i giornalisti presenti in studio a Villa Ormond. Su Rai 2 andrà in onda Nemo – Nessuno escluso. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Benvenuto Presidente.

Guida tv di questa sera venerdì 15 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 15 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la rubrica di attualità Quarto grado – le storie. Su Canale 5 vedremo il film Sacrificio d’amore – seconda puntata. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda Fast and Forious 2. Stasera La7 trasmetterà invece Propaganda Live.