Honor 8 e Honor 8 pro: riceveranno aggiornamento Android 8,0 Oreo – Pochi giorni fa, George Zao, CEO di Honor ha confermato, durante un’intervista, che l’azienda sta testando il nuovo OS per Honor 8 e Honor 8 Pro. George Zao, inoltre, non ha fornito una data precisa, ha dichiarate che l’aggiornamento “arriverà presto”. Il CEO ha, inoltre, specificato che anche Honor 7X sarà aggiornato all’ultima versione di Android e che anche alcuni altri smartphone del brand verranno aggiornati.

Il comunicato stampa rilasciato da Honor.

Nel comunicato si legge:”Per Honor la user experience è una delle maggiori priorità, per questa ragione rispondiamo tempestivamente alle esigenze dei nostri utenti dando loro la possibilità di aggiornare il sistema Android. Vogliamo tuttavia chiarire che la lista dei prodotti che riceveranno l’ultimo aggiornamento di Android è in fase di finalizzazione. Stiamo ancora conducendo dei test su alcuni dei nostri ultimi modelli, compreso Honor 8, Honor 8 Pro e Honor 9, per assicurare la compatibilità con l’ultimo aggiornamento di Android 8.0 Oreo. Non siamo pertanto in grado di confermare quali prodotti siano inclusi nella lista in questa fase, ma sarà nostra cura aggiornare tempestivamente i nostri utenti non appena sarà definita. Rimanete sintonizzati!”.

In attesa del rilascio ufficiale, il team OpenKirin, ha anticipato i tempi, mettendo a disposizione una prima Custom ROM basata su Android Oreo, in versione completamente AOSP, cioè priva di personalizzazione EMUI. Sono stati rilevati bug, come problemi con il GPS, fotocamere e gestione del segnale da ottimizzare che consentono comunque l’utilizzo del dispositivo. Occorre attendere i prossimi giorni per sapere i nuovi dettagli del rilascio ufficiale dell’aggiornamento EMUI 8.0 per Honor 8 e Honor 8 pro.