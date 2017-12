La prova del cuoco torna oggi, venerdì 15 dicembre 2017, puntuale con Antonella Clerici su Rai 1, con tante ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di ieri, giovedì 14 dicembre 2017. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco sono state proposte tante ricette gustose ed originali: ricordiamone qualcuna.

Le ricette de La Prova del cuoco di ieri, giovedì 14 dicembre 2017.

La Prova del cuoco di ieri, 14 dicembre 2017, ha proposto tante ricette interessanti. Come sempre abbiamo trovato al timone della trasmissione Antonella Clerici che, con l’aiuto dei suoi tutor, ha reso la puntata interessante e ricca di gustose ricette. Bertol ha proposto vol au vent farciti con salmone, timo e crema di piselli e funghi. Diego Bongiovanni, invece, ha prepatato una salsa di taleggio e pere al vin brulé e tofu. Anna Moroni, invece, ha preparato dei tomini in sfoglia. Tutte ricette, a La Prova del cuoco, da cui possiamo prendere spunto per i nostri menu delle feste.