Luca e Ivana, ultime news. Dopo le dichiarazioni di Luca Onestini e Ivana Mrazova, che lasciavano intendere la possibilità di una love story in corso, i due gieffini si sono scambiati il primo bacio pubblico. Sebbene si sia trattato di un gesto ‘scherzoso’ al quale sono stati spinti da Federica Panicucci durante la puntata di oggi venerdì 15 dicembre 2017 di ‘Mattino Cinque‘, Luca e Ivana non si sono tirati indietro e in molti hanno notato negli sguardi di entrambi un’intesa che va oltre l’amicizia. L’immagine del bacio è diventata subito virale sul web e tantissimi non vedono l’ora che la coppia confermi finalmente la relazione.

Le dichiarazioni di Luca Onestini a Mattino Cinque!

Parlando proprio con Federica Panicucci qualche giorno fa, Luca aveva spiegato: “Diciamo che vediamo un po’ che succede. Ci siamo conosciuti lì dentro la Casa, non c’è mai stato assolutamente niente. Ivana aveva un ragazzo fuori. Non lo so cosa succederà, la stima nei suoi confronti è grande, staremo a vedere. Mi piace come è dentro. Il mio cuore è libero, spazio ce n’è, pronto ad accogliere qualcuno al cento per cento”.

Durante l’ultima puntata di ‘Verissimo’ Onestini aveva invece attaccato l’ex Soleil Sorgé. “Non sento assolutamente la necessità di cercare la mia ex fidanzata Soleil Sorgé. Credo che Soleil abbia aspettato che io entrassi nella casa per lasciarmi e avere così massima visibilità”, aveva fatto sapere dal salotto tv della Toffanin.