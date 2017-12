Melita Toniolo ha partorito: è nato il piccolo Daniel! Il grande e attesissimo giorno è finalmente arrivato: Melita Toniolo ha partorito. L’ex gieffina lo ha annunciato sulle sue pagine ufficiali social con un post: “È arrivato il sole nella nostra vita, un sole di nome Daniel. L’emozione più grande, più forte e indescrivibile di tutta la mia vita. La cosa più bella del mondo. Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente”, ha scritto la Diavolita sul suo profilo Instagram. La felicità è davvero tanta, e sono migliaia gli auguri che la bella showgirl ha ricevuto dai seguaci sui social.

Melita Toniolo spiega perché ha chiamato il suo cucciolo Daniel.

Recentemente, Melita aveva raccontato in un’intervista al settimanale Vanity Fair perché lei e il compagno Andrea Viganò avevano deciso di chiamare il loro piccolo Daniel. “Mi ha subito conquistata perché non è italiano ma nemmeno troppo esotico“, aveva spiegato al magazine rosa. Nell’intervista aveva poi rivelato anche di non stare pensando al matrimonio. Un figlio, aveva detto, unisce molto di più che una fede al dito. “Non è tra i nostri progetti, per noi quello che fa la differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà per tutta la vita”, aveva dichiarato in proposito.

Il post su Instagram di Melita Toniolo annuncia la nascita di Daniel.