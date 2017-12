E’ partito il conto alla rovescia per le festività e si sta avvicinando la stagione delle fiere e dei mercatini di Natale. Questi sono luoghi perfetti dove andare alla ricerca di qualche curiosità da regalare ad amici o parenti, o da acquistare per decorare la propria casa, ma soprattutto sono posti nei quali ci si può lasciare travolgere da un’atmosfera magica che solo certe festività riescono a trasmettere. Casette di legno, bancarelle, stand: ogni città ha le sue caratteristiche. E qualcuno sceglie di non proporre solo oggetti di artigianato, ma anche prodotti gastronomici, piste di pattinaggio e incontri con Babbo Natale. Ecco gli appuntamenti da non perdere a Milano.

Gli appuntamenti con i mercatini di Natale a Milano.

Giunto alla sua XX edizione, il Banco di Garabombo è lo storico tendone natalizio del commercio equo solidale e dell’economia sociale italiana più grande d’Europa. Fino al 7 gennaio, nel parcheggio di via Mario Pagano (fermata M1), il Banco di Garabombo offre alla città un’occasione per trasformare gli acquisti natalizi in gesti concreti di costruzione di un’economia più giusta e sostenibile per le persone e per l’ambiente. Esposte le eccellenze del commercio equo, da terreni confiscati alle mafie e fatti in carcere, oltre a prodotti biologici, di filiera corta, da cooperative sociali italiane e presidi slow food. In vendita pane, frutta, salumi e formaggi a km zero, pasta, olio e vino anti mafia, biscotti, dolci e magliette fatti in carcere, panettoni, torroni, caffè, cioccolato e spezie dal Sud del mondo, ceramiche, abiti, borse, bijoux e prodotti cosmetici naturali ed equosolidali. L’iniziativa è organizzata dal 1996 a Milano da Chico Mendes onlus, Radio Popolare e cooperativa Librerie in Piazza.

Da sabato 2 Dicembre al 7 Gennaio 2018, i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia a Milano tornano ad animarsi di luci, suoni, colori e attrazioni con l’apertura del Villaggio delle Meraviglie, lo spettacolare parco a tema che nella metropoli lombarda segna ufficialmente l’ingresso nel clima delle festività natalizie. Giunta alla sua undicesima edizione, l’iniziativa ideata e organizzata dal Gruppo AO di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti con il Patrocinio del Comune di Milano si presenta più scintillante e ricca che mai di attrazioni ludiche, spazi di animazione gratuiti e laboratori creativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Quest’anno, il Villaggio delle Meraviglie ancora una volta è pronto a ritoccare il record di visitatori (600.000) con l’introduzione di numerose novità nel segno del divertimento e delle atmosfere natalizie. Inoltre, Ambra Orfei, madrina d’eccezione per quest’importante edizione, accompagnerà i diversi incontri e le numerose iniziative del ricco calendario di eventi previsto per l’intera durata della manifestazione con un nuovo appuntamento, “ Incontri sotto L’albero” contenitore di attualità e cultura con tantissimi ospiti. Si rinnova la presenza della pista indoor di pattinaggio sul ghiaccio, con i suoi 100 metri, è la pista la più lunga di Milano e del Nord Italia, coperta e riscaldata, offre un’occasione straordinaria per avvicinare persone di tutte le età a questa pratica sportiva socializzante. All’interno della pista sarà delimitata un’area baby dedicata ai più piccoli fino ai sei anni d’età.

Un grande mercatino all’aperto, con tantissime casette allestite intorno al Duomo di Milano dedicate alla scoperta dei prodotti tipici della tradizione natalizia europea, di quella italiana e di quella lombarda, circonderà anche quest’anno il Duomo di Milano dall’11 dicembre all’8 gennaio. Sfere e addobbi natalizi, prodotti artigianali fatti a mano, prelibatezze D.O.C., I.G.P. e D.O.P. saranno affiancati da spazi dedicati all’animazione per bambini, attività ed eventi speciali. Un’occasione per unire lo shopping alla tradizione e all’atmosfera della piazza illuminata dall’albero e dalle luci. E perchè no, visitare una mostra nel vicino Palazzo Reale o il Museo del Novecento o il capolavoro di Tiziano a Palazzo Marino.