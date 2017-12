Meteo Natale 2017: la tendenza in Italia per le prossime festività. Impossibile fare una previsione meteo in senso stretto per il Natale 2017, le festività però si avvicinano e in molti si staranno accingendo a fare progetti per quei giorni se avremo ancora freddo e neve in Italia o magari l’anticiclone. Vediamo allora l’ipotesi meteo a larga scala più probabile secondo le informazioni attualmente disponibili. Questa seconda decade di dicembre dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di profonde strutture depressionarie sull’Europa centro-settentrionale. Tempo a tratti instabile e anche freddo sul Mediterraneo con piogge e neve sui rilievi. Per l’ultima decade del mese, quella che comprende il Natale, sembra possa esserci una ripresa del vortice polare con l’anticiclone che dall’Atlantico si avvicinerebbe sempre più all’Europa. Anticiclone per Natale dunque come spesso è successo?

Anticiclone per Natale anche quest’anno?

Le ipotesi meteo al momento più accreditate per la terza decade di dicembre propendono verso un anticiclone più sbilanciato verso l’Europa ma questa rimonta potrebbe essere solo parziale o comunque di breve durata. Non si esclude dunque, al momento, Natale sotto l’anticiclone in Italia anche se potrebbe essere solo una fase transitoria seguita da nuovi e intensi scambi meridiani. C’è anche l’ipotesi, le cui probabilità sono aumentate con gli ultimi aggiornamenti, che l’anticiclone in rimonta da ovest punti verso nord-est andando verso il Mare del Nord e facendo dunque affluire correnti più fredde da est/nord-est sull’Italia, specie settori meridionali.