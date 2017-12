L’ultima tendenza in fatto di colorazione capelli: nascondere le radici e le ricrescite sotto le cromie dell’arcobaleno. In precedenza furono le radici glitterate (#glitterroots) – al Festival di Coachella 2017 hanno spopolato – poi furono quelle ad arcobaleno (#rainbowroots), oggi sono le radici colorate meglio se monocrome (#colorroots). Stiamo parlando di uno dei più audaci hair trend visti su Instagram, di una colorazione che si adatta a tutti i toni base, dal biondo al castano al nero, dal grigio al platino.

L’hair trend che ha invaso foto e stories su Instagram: le radici colorate monocolore.

Rosso fuoco, viola o malva, verde pavone, rosa zucchero filato sono i colori più gettonati per coprire la ricrescita, dando un coraggioso twist al proprio look. Le “radici” in bella vista, anzi evidenziate rispetto al resto del capello, le osserviamo spesso sul red carpet perché molte celebrities (e i loro hairstylist) amano quello stacco “malefico” che invece, nelle vite lontane dai red carpet, tutte vogliamo coprire. Ne è un esempio Selena Gomez e il suo recente “Nirvana Blonde” realizzato dalla hairstylist Riawna Capri con roots scure a contrasto con le lunghezze platino. È evidente però che chi colora le proprie radici va ben oltre, spingendo il trend ad un livello superiore.