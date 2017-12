Moda Inverno 2018. La linea rossa del colore tendenza di quest’anno non è affatto sottile: il rouge domina su ogni passerella! Secondo il simbolismo orientale, rosso è il colore dell’augurio, della buona sorte, utilizzato in altre tradizioni anche per le celebrazioni nuziali. Dietro questo simbolismo la leggenda secondo cui il rosso allontanerebbe spaventandolo Nian, che nella mitologia cinese è un mostro che vive negli abissi marini oppure sulle montagne e che compare una volta ogni primavera, oppure intorno alle giornate del Capodanno cinese, per attaccare la gente, tra cui predilige i bambini. Ancora oggi si usa anche in Occidente, ed è dress cose, l’abito rosso a Capodanno. Ma il rosso è anche passione, il colore sinonimo di energia e positività: accende questo grigio e freddo inverno ’17-’18 e trasforma anche il vestito più semplice e banale in una vera e propria arma di seduzione.

Il rosso impera sulle passerelle: da Max Mara a Giorgio Armani.

Red is the new black dunque da indossare senza paura, da abbinare in totale libertà. Perfetto per le feste ormai alle porte ravviverà il vostro Natale o celebrerà con stile il nuovo anno. Fluidi e trasparenti nella nuance della passione gli abiti di Fendi e Alberta Ferretti. Nella versione mini e con scollo a cuore per Chloé. Linee oversize ma strutturate evidenziate dal rosso per Max Mara. Preziosa come la pietra a cui ruba il colore la pelliccia firmata Dolce & Gabbana. Mentre Giorgio Armani punta su un cappotto doppiopetto dai toni scarlatti. Dal taglio atletico per la tuta firmata Marc Jacobs. Rosso sensuale invece per Oscar de La Renta che presenta un lungo bustier interotto da un maxi spacco…l’idea da copiare per la festa di fine anno.