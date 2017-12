Sarà Sanremo, una finestra sul Festival 2018 di Claudio Baglioni. Stasera va in onda su Rai 1 Sarà Sanremo, una speciale serata televisiva in diretta su Rai 1 da Villa Ormond a Sanremo il 15 dicembre condotta da Claudia Gerini con Federico Russo e la partecipazione di Rocco Tanica che vede in gara i giovani che lottano per cantare sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte. 16 giovani si esibiscono sul palco, e di questi solo 6 verranno ammessi alla categoria Nuove Proposte. A questi 6 giovani si aggiungono i due finalisti di Area Sanremo selezionati dalla Commissione musicale. Durante la serata vengono anche svelati i nomi dei Big in gara a Sanremo 2018.

Sanremo 2018, i Big in gara: si va da Lo Stato Sociale ad Ornella Vanoni.

Sarà Sanremo regala subito i nomi di cinque Big in gara: si tratta di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il Segreto del Tempo, Nina Zilli con Senza appartenere, i The Kolors con Frida, Diodato e Roy Paci con Adesso, Mario Biondi canta Rivederti. Dopo aver ascoltato diversi giovani, Claudia Gerini svela i nomi di altri Big in gara a Sanremo 2018: Luca Barbarossa con Passame er sale, Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, Annalisa con Il mondo prima di te, Giovanni Caccamo con la canzone Eterno, Enzo Avitabile e Peppe Servillo con Il coraggio di ogni giorno.