Tagli corti e tendenze Inverno 2018. Chi ha detto che i capelli corti sono un tagli esclusivamente estivo si sbagliava di grosso, il corto rimane anche per l’autunno inverno e si ripropone in mille sfumature diverse. Dicembre è arrivato, l’Inverno e la neve ci hanno avvolto e il 2018 è dietro l’angolo, e proprio in apparente controsenso il focus delle tendenze è ancora sui capelli e in particolare sui tagli capelli corti 2018. Tra i tagli capelli corti più cool del 2018 senz’altro il bowl cut è divenuto re indiscusso.

Il bowl cut: la più cool delle scelte per i capelli dai tagli corti!

Il bowl cut è il classico taglio a scodella, uno stile boyish vintage, un ritorno dagli anni ’60 rivisitato in versione urban chic. Si tratta di un taglio corto dalle diverse sfaccettature, sceglietelo sopra le orecchie se avete dei lineamenti dolci, sotto le orecchie se siete delle ragazze sportive. Il bowl cut è di facile mantenimento, si asciuga in pochi minuti con phon e spazzola e, se optate per la versione più lunga i bigodini per capelli sono ottimi. Inoltre questo taglio, il mitico bowl cut, si abbina a tutti i colori capelli 2018.