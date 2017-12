Tagli corti inverno 2018. Uno dei tagli di maggiore tendenza per l’autunno inverno 2017-2018 è e il bob xxs, che è non è altro che un bob sfilzato sopra alle orecchie. Il bob xxs è un taglio corto che, a seconda della versione, può diventare molto sofisticato oppure più aggressivo. Il bob xxs è maggiormente adatto alle donne con una corporatura esile ed i lineamenti regolari, ma giocando con la frangia ed i volumi risulterà molto versatile ed adatto a vari tipi di volto. Nell’immagine d’apertura Micaela Ramazzotti sfoggia un bob xxs molto chic ma dall’aria sbarazzina, illuminato da sobrie meches. Per ottenere lo stesso risultato bisognerà che il taglio sia eseguito a regola d’arte ed aggiustato molto frequentemente.

Tagli corti inverno 2018: il bob xxs.

Quello che crea le varianti del bob xxs è la presenza o meno della frangia, che può essere più o meno vistosa, liscia, sfilzata, oppure portata all’indietro. Si può giocare anche con lunghezza delle ciocche, che può essere minima, oppure personalizzata con sfilzature. Nella gallery mostriamo due diversi tipi di bob xxs, adatti a chi desidera un taglio corto ma super trendy. Nella prima immagine Roberta Gianrusso propone una frangia piena, senza riga laterale, con i capelli pettinati in avanti. Il taglio è decisamente corto, anche sulla nuca. Nella seconda immagine vediamo Paris Hilton con una versione meno corta del bob xxs, con grande ciuffo laterale e riga casual.

Tagli corti inverno 2018: il bob xxs 1 di 2 - +