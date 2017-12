Uomini e Donne, ultime news dal Trono Over. La polemica riguardante Anna Tedesco continua. Gianni Sperti ritiene che la dama sia innamorata di Giorgio Manetti, così chiede proprio a lui la verità – “Hai mai avuto il sentore che lei provi per te più che un’amicizia?” – Giorgio risponde vagamente, ma è sufficiente, per far capire all’opinionista da parte di lei c’è qualcosa di più. Tra Giorgio ed Anna, è scontro, durante il quale il cavaliere sbotta: “Se sei innamorata di me non è un mio problema, io da te cerco amicizia!” dichiara il cavaliere, parole che per l’opinionista, sono la conferma del fatto che Anna lo ama. Anna risponde a Giorgio: “Se fossi innamorata di te, te l’avrei detto non mi sarei nascosta”.

Le critiche del pubblico!

La dama del trono Over sta ricevendo molte critiche sia dal pubblico nello studio che da casa, dove la maggiorparte è convinto che sia davvero innamorata di Giorgio Manetti e, dunque, stia mentendo. Una telespettatrice dichiara: “Questa è un’altra falsa che vuole rimanere lì e usa gli uomini perché è davvero innamorata di Giorgio , e aggiunge, ricordando – poi quando viene scoperta dai malcapitati li fa passare per uomini violenti così ha fatto con Nino che aveva pienamente ragione e ora sta facendo la stessa cosa con Angelo…. alla fine non fa parlare nessuno ed anche aggressiva…. invece di negare sempre farebbe meglio ad ammetterlo”. Secondo Giorgio, inoltre, Anna non avrebbe dovuto prendersela tanto di fronte a quanti hanno pensato che fosse innamorata di lui: «Stai facendo il gioco di queste persone, ti stanno mettendo sulla griglia e ci stai cascando». «Se fossi innamorata di te, te l’avrei detto», ha replicato lei, ma lui ha risposto: «E allora perché ti arrabbi? Se non hai la coda di paglia, di cosa ti importa? Tu rimani mia amica».