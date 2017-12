Verissimo, anticipazioni della puntata di sabato 16 dicembre 2017. Dopo il successo dello speciale dedicato al Grande Fratello Vip 2017, la padrona di casa, Silvia Toffanin, riaprirà il salotto del pomeriggio del sabato di Canale 5 con nuovi ospiti e tante emozioni. Le anticipazioni degli ospiti che vedremo domani a Verissimo vengono dai profili social di Gabriele Parpiglia. Domani sarà tra gli ospiti di Verissimo Wanda Nara, compagna del calciatore dell’Inter Mauro Icardi.

La modella ha compiuto da poco 31 anni e Icardi le ha dedicato un messaggio d’auguri su Instagram: “Felice 31°, amore mio. Un anno in più al tuo fianco. Ti auguro di continuare ad avere il successo che hai in tutto quello che fai e di realizzare tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti perché lo meriti. Come madre, come sposa, come amica. Buon compleanno!”. La presenza nello studio di Verissimo di Wanda sarà l’occasione per raccontare degli ultimi sviluppi del rapporto con l’ex marito Maxi Lopez, attaccante dell’Udinese. Wanda Nara, Mauro Icardi e Maxi Lopez si sono riuniti recentemente per festeggiare i sette anni di Constantino Lopez, uno dei figli che Wanda Nara ha avuto con l’ex.

Verissimo: anticipazioni ed ospiti.