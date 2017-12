Lorenzo Licitra è il vincitore dell’undicesima edizione di Xfactor. Gran finale a sorpresa, la band romana, i Maneskin, dati per favoriti da settimane, vengono battuti dal cantante ragusano. L’apertura della kermesse è affidata ai Soul System, vincitori della scorsa edizione, cantano Let Me Entertain You di Robbie Williams. Con loro, si sono esibiti anche tutti i quattro artisti rimasti in gara, i giudici e Alessandro Cattelan. In questa ultima puntata la gara è suddivisa in tre manche: nella prima i concorrenti duettano con James Arthur, cantautore inglese vincitore di X Factor UK nel 2012. I tre più votati accedono alla seconda nella quale presentano il meglio dei loro brani cantati durante il corso di Xfactor. Infine il duello dedicato ai brani inediti dei due semifinalisti.

X factor 2017: La prima manche.

Samuel Sotrm, ha aperto la gara ufficialmente, che insieme ad Arthur a cantate ‘Naked’, uno dei successi firmati dalla stella della musica britannica. A seguire, tocca esibirsi a Lorenzo con l’artista inglese sulle note di Impossible, poi i Maneskin con ‘Prisoner’, infine Enrico Nigiotti che con il cantautore da due nomination ai Brit Awards a dettato per ‘Say you won’t let go’. In attesa che il pubblico voti il preferito della prima manche, sul palco del Mediolanum Forum si esibisce Tiziano Ferro, primo ospite della serata finale, con ‘ il mestiere della vita’ e ‘L’amore è una cosa semplice’.

X factor 2017: la seconda e terza manche.



Alla chiusura della prima turnata, il pubblico ha votato per Enrico, i Maneskin e Lorenzo. Il primo eliminato della serata è Samuel Storm. La seconda manche, interamente dedicata i tre concorrenti rimasti in gara. I Maneskin, propongono i tre brano ‘Beggin’ di Madcon, ‘Take me out’ dei ‘Franz Ferdinand e ‘Somebody told me’ firmata The Killers. E’ poi il turno di Enrico Nigiotti, che canta Make You Feel My Love, Il mio nemico e Mi fido di te. Infine Lorenzo Licitra, con Your Song/Million Reasons/Who Wants To Live Forever strappa grandi applausi. Dopo la performance di Ed Sheeran con Shape of You e Perfect arriva la busta contenente il secondo verdetto. Il secondo eliminato della sera è Enrico Nigiotti, aprendo lo scontro finale ai Maneskin e a Lorenzo Licitra. Lorenzo e i Maneskin, si confrontano con i loro inediti, In The Name of Love e Chosen. Tra i due, per il pubblico, il vincitore è Lorenzo Licitra, battendo la band romana che era data per favorita da settimane.