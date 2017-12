Amici 2017-2018 Ed. 17: anticipazioni dell’ultima puntata del 2017. Oggi 16 dicembre alle 14.10, Maria De Filippi, conduce la quinta puntata della diciassettesima edizione di Amici. Gli allievi della squadra del Ferro e la squadra del Fuoco si sfideranno per garantirsi un posto nella scuola del talento. Le esibizioni saranno giudicate, per il canto, da Giusy Ferreri, Paola Turci, Rudy Zerbi e Carlo di Francesco, mentre per il ballo da Bill Goodson, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Veronica Peparini. Al voto dei professori viene affiancato quello del pubblico da casa che può televotare tramite SMS, dal sito web oppure tramite l’App Mediaset Fan.

Per questa edizione ci saranno 24 banchi che sono stati assegnati a 9 ballerini, Orion, Paola, Valentina, Vittorio, Nicolas, Lauren, Claudia, Bryan e Filippo, e 15 cantanti, Federico, Einar, Carmen, Emanuele, Elliot, Luca, Nicole, Biondo, Mose Yaser, Grace, Emma e le band The Jab e Black Soul Trio.

Amici 2017-2018 Ed. 17: daytime della puntata 15 dicembre 2017.

In questa settimana ci sono state alcune eliminazioni inaspettate. Come segnalato sul comunicato stampa ufficiale, sull’esclusione di Silvia Belluco, “Da questo momento sarà esclusa dalla gara, dal programma e conseguentemente dalla classifica di gradimento”. La cantante non ha superato gli esami di valutazione dei professori e per questo ha dovuto lasciare la scuola.

Diverse le sfide che si sono svolte. La prima sfida, con giudice il produttore Parisi, con protagonista la cantante Audjah Rachmi che però ha dovuto lasciare il talent show per fare spazio alla new entry Emma Muscat. Ha giudicare la sfida tra Vittorio e Dylan, è stato Kledy che ha assegnato la vittoria a Vittorio. Tra Mose e Nimba ha vinto Mose. Riguardo alle due squadre, Einar ha scelto di schierare Emma, Mose, Claudia, Alessandro (The Jab) e Vittorio. Carmen esclusa a sorpresa. Biondo ha invece scelto Nicolas, Filippo, Lauren, Grace e Yaser.