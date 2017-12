Pastore rifiuta l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” Javier Pastore avrebbe rifiutato il trasferimento all’Atletico Madrid. Il giocatore era finito nel mirino dei colchoneros, spiazzati dal no secco dell’argentino. Sarebbe pronto a lasciare Paris Saint-Germain per approdare all’Inter di Luciano Spalletti. Secondo la stampa francese, il centrocampista avrebbe rifiutato le proposte provenienti dalla Liga, di Siviglia, Valencia, e quindi dell’Atletico Madrid. Pertanto, la destinazione preferita per Pastore sarebbe proprio quella nerazzurra.

A confermare tutto ciò vi è l’ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino, il quale è sicuro che l’Inter non solo metterà a segno il colpo Pastore, ma che proverà a far suo anche l’esterno d’attacco in uscita dal Barcellona Gerard Deulofeu. Ecco le sue parole a riguardo: “Io mi aspetto che la società nerazzurra a gennaio faccia grandi cose. Penso che assesteranno dei colpi importanti. Uno per me sarà Javier Pastore: l’argentino è in uscita dal PSG, non rientra più nei loro piani, l’Inter ne potrebbe approfittare. Ma non è finita qui: da quel che mi dicono starebbero trattando anche Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. Con questi due colpi sono sicuro che potrebbero davvero ambire allo scudetto a fine anno”.

Le trattative.

La trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain potrebbero essere agevolate dalla questione che la società parigina voglia puntare su Joao Mario, che quindi può sul supporto del direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Antero Henrique. Una prima ipotesi, potrebbe essere uno scambio tra giocatori per i due club, L’obiettivo è di chiudere la trattativa nel corso della prossima sessione di calciomercato invernale.