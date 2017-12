Il Segreto: Oggi non andrà in onda. Anticipazioni delle puntate dal 18 al 23 dicembre. A sostituire la soap ci saranno Amici di Maria De Filippi e Verissimo. Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 23 dicembre, saranno piene di colpi di scena per gli abitanti di Puente Viejo. Raimundo, cadrà nel tentativo di aggredire Donna Francisca ma al suo risveglio, che avverrà dopo qualche ora causando ancor più la preoccupazione della Montenegro e di Emilia, apparirà una persona diversa. L’ex locandiere sarà di nuovo buono e generoso come un tempo, ricordando quasi ogni dettaglio del suo passato. Grande gioia caratterizzerà gli abitanti della villa che potranno così tirare un respiro di sollievo.

Il Segreto, puntate dal 18 al 23 dicembre.

Cristobal è completamente fuori di testa e si rifiuta perfino di mangiare. Dopo aver passato una notte di passione con Hernando, Lucia continua a tramare alle spalle di Camila. Camila e Beatriz tornano a Los Manantiales ed Hernando capisce di amare sempre più sua moglie, ma Lucia non gli dà tregua ricordandogli in ogni istante quanto accaduto tra loro e cercando di sedurlo per farlo arrendere ancora una volta alle sue grazie.

Camila farà ritorno dal suo viaggio a Madrid e si renderà conto che qualcosa è cambiato nel marito. e cerca un confronto con la sua amica cubana. Beatriz, all’oscuro dei progetti matrimoniali di Matias e Marcela, infatti, la piccola Dos Casas sarà ben felice di darsi appuntamento con il suo ex fidanzato, convinta che lui sia finalmente deciso a darle una seconda possibilità. Raimundo sembra svegliarsi dal suo stato vegetativo e chiede un favore a Mauricio. Adela e Gracia vengono elette consigliere e Dolores va su tutte le furie, mentre Garrigues sta impazzendo…