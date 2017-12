Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 16 dicembre 2017. Continuano i viaggi di Lineabianca. La seconda puntata, in onda sabato 16 dicembre su Rai1 alle 14.00 ha come protagonista la Majella, nel cuore dell’Abruzzo, la regione forte e gentile. Non mancheranno le vette e i panorami mozzafiato, la natura incontaminata e gli animali del territorio, ma anche approfondimenti di economia, di storia, di tradizioni popolari. Massimiliano Ossini andrà a scoprire il cammino e la vicenda di Celestino V, il Papa eremita, in un percorso fra Storia e Fede; racconterà la storia della Brigata Majella e del ruolo eccezionale che ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Linea Bianca, oggi tappa a la Majella!

Grande attenzione verrà data al terribile fenomeno degli incendi, alle misure di prevenzione e agli interventi messi in atto dopo l’arrivo del fuoco. Verrà visitato uno dei borghi più belli d’Italia, Pacentro, con le sue tradizioni e le persone che lo vivono. E poi centrale sarà un focus sul grano, la farina e la pasta con una grande tavolata che illustrerà il simbolo del nostro paese, con un occhio al biologico e alle tecniche di coltivazione che maggiormente rispettano l’ambiente. Anche in questa puntata Lineabianca racconterà la montagna, il modo migliore per viverla e il rispetto che le si deve.