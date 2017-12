Natale 2017: Tutte le offerte degli operatori telefonici. Tim, Vodafone, Wind per omaggiare i propri clienti e attirarne di nuovi presentano varie offerte speciali. Vediamo dunque nel dettaglio le offerte pensate dai tre operatori italiani.

Natale 2017: offerte speciali TIM.

Tim offre Turbogiga Xmas che include 10 GB in 4G e 2 Turbogiga Day a 10 euro per due mesi. Poi Turbogiga Xmas Plus, 10 GB e 2 Turbogiga Day per due mesi a cui si aggiunge un Turbogiga Xmas per un amico o sulla propria linea, a 15 euro. Il Turbogiga Day consiste in un giorno con 10 GB di navigazione in Italia e in Europa.

Infine, ai propri clienti Tim regala Tim Show, un pacchetto gratuito che include il meglio delle playlist di Tim Music, disponibili oltre 2.500 brani, i giochi di Gameloft , come ad esempio Paddington Run, Asphalt 8: Airborne, Dragon Manua Legend, le serie tv di Studio+ e le notizie internazionali di MyTim News, senza consumare giga. Per un anno intero. Per fruire della promozione occorre scaricare l’app dedicata a ciascun servizio.

Offerte speciali Vodafone.

Fino al 31 gennaio, sarà possibile attivare un Vodafone Pass gratuito per un mese, che consente di guardare video (Pass Video), navigare sui social, chattare (Pass Social & Chat) o ascoltare musica in streaming (Pass Music, con Tidal Premium in regalo per 6 mesi) senza limiti e senza consumare i gigabyte della propria offerta. Per usufruire del pass bisogna recarsi nei negozi oppure accedere dall’app My Vodafone. Ulteriore novità riguarda gli smartphone, Vodafone offre diverse offerte a rata 0 e con contributo iniziale scontato, dai Samsung Galaxy A3 allo Huawei P8 Lite fino al P10 (ma solo con Vodafone Red). Inoltre, ci sono offerte anche per bambini con il Vodafone Junior Pack-edizione Natale, che include 6 rinnovi dell’offerta Vodafone Junior (100 minuti, 50 SMS e 4 Giga) e Vodafone Smart E8 a 99,99 euro. Per concludere le offerte natalizie ci sono le Christmas Pack ricaricabili per navigare da tablet e pc: Christmas Pack Giga In&Out, 10 GB, Vodafone Mobile Wi-Fi 4G e un rinnovo inclusi a 39 euro poi 12 ogni 4 settimane, Christmas Pack Giga Internet 5 gb, Vodafone Mobile Wi-Fi 4G e tre rinnovi inclusi a 49 euro, poi 10 ogni 4 settimane, Christmas Pack Total Giga 30 GB più 30 Giga di notte, Vodafone Mobile Wi-Fi 4G e un rinnovo inclusi a 59 euro, poi 35 ogni 4 settimane.

Offerte speciali Wind.

Wind raddoppia le proprie offerte senza costi, con internet illimitato e altri benefici per i clienti. Ad esempio, l’offerta All Inclusive Unlimited, raddoppia con minuti illimitati, mille sms e 10 GB per 6 mesi, a 12 euro al mese. Poi Wind Magnum e Wind Magnum Pro che sono dedicate a coloro che posseggono Dual Sim e il doppio dei Giga “Full Speed” da condividere per 6 mesi. Wind Magnum ha minuti illimitati e 20 Giga “Full Speed” al costo di 14,90 euro ogni 4 settimane. Tutto raddoppia anche per i clienti con Partita Iva: minuti illimitati e 40 Giga “Full Speed” a 19,90 euro. Se invece si acquista un Samsung Galaxy il raddoppio, anziché 6 mesi, durerà 1 anno.

Fino al 21 gennaio in tutti i negozi Wind, è possibile attivare All Inclusive Unlimited Under 30 che prevede per sei mesi un raddoppio dell’offerta esistente: a 9 euro al mese (rinnovi ogni 30 giorni) ci sono 10 GB di navigazione (anziché 5), mille Sms (invece di 500) e minuti illimitati verso tutti. In conclusione sempre in occasione del Natale Wind offre anche Giga Max Limited Edition che prevede 20 GB “Full Speed”, anziché 10, da utilizzare in tre mesi, al costo unico di attivazione di 9 euro. Raddoppiano anche le offerte solo per internet a 10, 20, 40, 60 GB per sei mesi, partono da 8 euro.