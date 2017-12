Natale 2017: Ecco tutte le offerte su Iphone. Mancano pochi giorni al Natale, una buona occasione per acquistare o regalare un nuovo iPhone. Tante sono le offerte che si trovano online e nei negozi. Vediamo nel dettaglio le migliori offerte.

Offerte di natale: IPhone 7 e Iphone 7 plus.

IPhone 7 è un modello dell’anno scorso, con un display da 4,7 pollici con tecnologia Retina e Force Touch. Dal punto di vista tecnico dispone di un chip Apple A10 Fusion, affiancato da 2 GB di RAM e da uno storage di 32 GB. Inoltre, iPhone 7, è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP67, dispone di una fotocamera posteriore da 12 MP. Infine, il sistema operativo è iOS 11. Puoi trovare in offerta iPhone 7 modello da 32GB su eBay a 509€ e su Amazon a 569 €. Puoi acquistare in offerta su amazon Iphone 7 plus, con un display: 5,5 pollici con uno storage 32 GB e sistema operativo iOS 10, con fotocamera da 12MP con grandangolo e teleobiettivo, Zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 10x, completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP67. IPhone 8 e Iphone 8 plus. iPhone 8, dispone un display Retina da 4,7 pollici con risoluzione 1334 x 750 pixel, mentre iPhone 8 Plus ha un pannello da 5,5 pollici con risoluzione Full HD. Entrambi possengono la tecnologia 3D Touch. Si differenziano per scheda tecnica e comparto fotografico. Entrambi montano un chip Apple A11 Bionic di ultima generazione, con CPU esa-core, mentre cambiano i quantitativi di memoria RAM equipaggiata, pari a 2 GB su iPhone 8 e 3 GB su iPhone 8 Plus. Per quanto riguarda la fotocamera, su iPhone 8 vi è un sensore singolo da 12 MP e apertura f/1.8. Su iPhone 8 Plus i sensori posteriori diventano due, entrambi da 12 MP e rispettivamente con apertura f/1.8 e f/2.8, stabilizzazione ottica ed un migliorato sistema per la riduzione del rumore fotografico. Il sistema operativo in dotazione è iOS 11, entrambi impermeabili grazie alla certificazione IP67. Potete trovare entrambi i modelli in offerta su Amazon, rispettivamente iphone8 a 714€ e iphone 8 plus a 823€.

Iphone x Apple.

iPhone X dispone di un display OLED da 5,8 pollici, con risoluzione 2436 x 1125 pixel (458 ppi). In alto al display è presente uno spazio nero, in gergo notch, contiene la capsula auricolare, la fotocamera anteriore ed i diversi sensori, tra i quali il riconoscimento facciale biometrico denominato Face ID. Sul retro, troviamo, un doppio sensore fotografico da 12 MP, rispettivamente con apertura ƒ/1.8 e ƒ2.4. Dispone di un chip Apple A11 Bionic, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La batteria permette la ricarica wireless e garantisce due ore di autonomia in più rispetto ad iPhone 7 e 7 Plus. È possibile acquistare iphone x, negli Apple Store, Amazon o nei negozi di elettronica, ad un costo 1.189€ (o più), per chi preferisce la rateizzazione, può acquistare iPhone X a rate con i diversi operatori telefonici TIM, WIND, VODAFONE, TRE.