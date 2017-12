Samsung Galaxy S9 sarà presentato il 27 febbraio Mobile World Congress di Barcellona! A dichiararlo è il rivenditore sudcoreano The Bell, secondo cui Samsung sarebbe intezionata a sfruttare il sipario mediatico della fiera spagnola il suo nuovo smartphone top di gamma. Inoltre, il rivenditore The Bell ha pubblicato una lista dove vengono elencate le date in cui Samsung ha presentato i propri smartphone top di gamma. L’elenco termina proprio con la data del 27 febbraio 2018, proprio la data che dovrebbe riguardare il Galaxy S9. Non è possibile confermare con certezza, ad oggi, la data della presentazione del 27 febbraio del Galaxy S9. Si tratta di una tempistica trapelate dalle untime indiscrezioni, secondo le quali Samsung dovrebbe svelare il primo video teaser dello smartphone a gennaio, durante il CES di Las Vegas, per poi indrodurlo sul mercato entro marzo, per controbattere la concorrenza dell’iPhone X.

Ultime novità sui dettagli del Samsung Galaxy S9.

Sono emerse delle ultime novità sui dettagli del nuovo dispositivo Galaxy S9. Il portale SlashLeaks ha pubblicato un’immagine che ritrae i pannelli frontali dello smartphone e della sua variante Plus, con cornici ridotte. Poi è stata pubblicata, sempre sul portale, l’immagine di una cover del Galaxy S9, che mostra, sulla parte posteriore, la dual-camera che sembrerebbe disposta in verticale, con il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato più in basso rispetto al modello precedente S8. Dal punto di vista del design, possiamo considerare il Galaxy S9 come un evoluzione del Galaxy S8. È opportuno evidenziare che si tratta di immagini non ufficiali. Per maggiori informazioni bisogna attendere le notizie ufficiali.