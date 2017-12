Samsung lancia il programma di rottamazione Samsung Value che permette di valutare il proprio usato e di ricevere un voucher per l’acquisto sul Samsung Shop di uno smartphone tra Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8. Tale iniziativa garantisce fino a 620 euro di voucher.

Samsung value: come funziona.

Per prima cosa, occorre assicurarsi che il proprio smartphone sia funzionante, integro, dotato di seriale ed IMEI leggibile, dunque non deve essere stato manomesso da centri non autorizzati. Dopodichè bisogna registrare il dispositivo entro e non oltre il 31 Dicembre. Fornire i dati personali ed un indirizzo email dove verrà inviato il voucher utilizzabile immediatamente per ccquistare uno tra gli smartphone proposti entro 14 giorni tramite lo shop di Samsung, ossia Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S8 Plus Dual SIM, Note 8. A questo punto, è possibile richiedere la spedizione del proprio usato, al seguente sul sito Samsung entro 14 giorni dalla data di acquisto del nuovo Samsung.

In conclusione, se la valutazione andrà a buon fine, riceverete il bonifico con il valore del voucher rimanente. Inoltre, è possibile richiedere la valutazione anche per dispositivi di altre marche. Ad esempio, se si restituisce un Galaxy S7 edge (da 64 GB) si riceve un voucher da 200 euro e successivamente, in caso di valutazione positiva, un rimborso sul conto corrente di altri 200 euro dopo la conferma di acquisto del nuovo. Nel periodo di validità della promozione si può partecipare una sola volta ed ottenere un solo voucher ed un solo valore della valutazione. Maggiori informazioni ed il regolamento completo sono disponibili sul sito Samsung.