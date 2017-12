Sereno Variabile, le anticipazioni di oggi. Un nuovo appuntamento ci aspetta oggi con il programma itinerante di successo di Rai2 Sereno Variabile. Si andrà alla scoperta di Torino con la puntata di “Sereno variabile” in onda oggi sabato 16 dicembre, alle 17.05, su Rai2. In compagnia di Giovanni Muciaccia si visiteranno le sale del Palazzo Reale normalmente chiuse al pubblico. Si scoprirà poi come il cacao sia diventato un ingrediente tipico piemontese, ora presentato in un nuovo abbinamento col vermouth. Il “viaggio” proseguirà nelle strade e nelle piazze del centro per ammirare gli addobbi natalizi, che a Torino sono vere e proprie “luci d’artista“.

Sereno Variabile oggi va alla scoperta della città di Torino!

Ma Torino è la sede del museo Egizio più importante del mondo dopo quello del Cairo e Giovanni Muciaccia camminerà tra i reperti con una guida d’eccezione: il direttore del museo. Osvaldo Bevilacqua, invece, entrerà nel Museo del Cinema, che ha la sua sede nella Mole Antonelliana, alla scoperta di cimeli e far conoscere una mostra dedicata agli animali attori beniamini del pubblico. “Sereno variabile” tornerà in onda dopo le festività sabato 13 gennaio 2018.