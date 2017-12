Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 16 dicembre 2017. Oggi, sabato 16 dicembre 2017, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà la moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara. Quest’ultima parlerà per la prima volta del rapporto che lo lega al calciatore con cui è nato immediatamente l’amore e successivamente un rapporto lavorativo, basato sulla stima e sulla fiducia reciproca. Camicia bianca plissettata, pantaloni a zampa svasati neri, a completare il look maschile un nastro che ricorda una cravatta non annodata a scendere giù per il petto, ed a contrastare l’androginia smalto rosso e acconciatura iperfemminile.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Oltre a Wanda Nara, saranno ospiti: Iva Zanicchi, in total black a collo alto, l’amatissimo duo pop formato da Benji e Fede con il singolo uscito ieri, ‘Buona Fortuna‘ che anticipa il loro terzo album. I due ragazzi amatissimi dalle più giovani si presentano “a contrasto”: se l’uno porta una semplice tshirt bianca con medaglia nera al collo in stile marines americano, l’altro indossa una maglietta nera con il muscolo cardiaco rosso decorato finemente a spiccare.

Poi ci saranno Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone, protagonisti della commedia “Poveri ma ricchissimi“, uscita nelle sale italiane giovedì 14 dicembre e Filippo Magnini, che a sorpresa, il 2 dicembre scorso, ha annunciato il suo ritiro dal nuoto dopo una carriera costellata di successi. L’atleta sfrutta il suo fisico scolpito evidenziandolo con il più minimal dei look: pullover nero e jeans dal lavaggio classico. Infine Silvia Toffanin, nel suo prediletto bianco e nero, indossa un originalissimo maglioncino che scopre gli avambracci, nero ma con decorazioni bianche floreali su manica e petto.

Il post su Instagram con l’outfit di Silvia Toffanin a Verissimo.

Un post condiviso da verissimo (@verissimotv) in data: 15 Dic 2017 alle ore 07:00 PST