Aida Yespica lascia Geppi Lama: Barbara D'Urso furiosa per la bugia a Pomeriggio 5

Grande Fratello VIp 2017, Barbara D’Urso furiosa con Aida: scopriamo perché. Il Grande Fratello Vip 2017 ha chiuso i battenti già da diverse settimane, ma non si smette di parlare dei suoi protagonisti, che rimangono sotto i riflettori del gossip. Dopo Cecilia ed Ignazio e Luca ed Ivana, si torna a parlare di Aida Yespica, ma stavolta non sulla pagina di cronaca rosa. Sembra, infatti, che ci sia uno scontro in corso tra Barbara D’Urso e la bella Aida. Scopriamo cosa è accaduto.

Aida Yespica fa dichiarazioni contrastanti a Pomeriggio 5 e al settimanale Chi: ecco cosa è accaduto.

Aida Yespica è stata ospite a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso le ha chiesto come procede l’amore con Geppi Lama. Aida ha risposto dicendo che la storia d’amore aveva ripreso ad andare bene, ma a quanto pare questa non è la verità: su Chi, infatti, appena il giorno dopo è stata pubblicata un’intervista in cui la stessa Aida ha dichiarato di aver lasciato Geppi: “Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire ‘Ti Amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro”, ha commentato Aida a Chi. Il sito Anticipazioni.tv riporta che Barbara D’Urso non abbia gradito la bugia detta da Aida nel suo studio a poche ore dall’uscita dell’intervista a Chi dove aveva rivelato il contrario, ed ha anche chiamato la Yespica per esprimere tutto il suo dispiacere.

