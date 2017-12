Amnistia e carceri, le news ad oggi 18 dicembre 2017. Un detenuto di 48 anni è morto nel carcere di Fuorni, a Salerno, mentre gli agenti di polizia penitenziaria lo stavano accompagnando ad effettuare una visita psichiatrica necessaria per una perizia. Le cause del decesso non sono chiare, e per questo la salma è sotto sequestro, in attesa di esami che accertino la causa della morte. Il pm sta esaminando la cartella clinica per verificare se il detenuto avesse qualche patologia che può aver provocato la morte, e potrebbe decidere di disporre l’autopsia sulla salma.

Le ultime news dal mondo delle carceri al 18 dicembre 2017.

Il Natale si fa sentire anche all’interno delle carceri, ed infatti sono tante le iniziative pensate ed ideate per questi giorni di festa. Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS stanno lavorando all’iniziativa L’ALTrA cucina… Per un pranzo d’amore. L’evento si terrà oggi 18 dicembre nelle carceri di Milano, Torino, Ivrea, Verona, Salerno, Casal del Marmo, Modena, e Palermo. Obiettivo è offrire a detenuti, familiari e volontari uno speciale pranzo di Natale preparato da chef d’alta cucina. A servire le portate saranno volti noti del mondo della musica e dello spettacolo. A parlare dell’iniziativa è Salvatore Martinez, uno dei promotori dell’evento, che ha parlato del concetto, espresso anche da PapaFrancesco, di giustizia riparativa, e della necessità che ci sia qualcuno che aiuti a non ricadere nel peccato. A parlare dell’evento è anche Licia Colò, che prenderà parte all’iniziativa: “Nel carcere spero di portare alcuni racconti sul mondo e sulla speranza perché è importante credere che si può sempre ripartire”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

