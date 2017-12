Che Fuori Tempo che fa, le anticipazioni e gli ospiti di oggi. Oggi Lunedì 18 dicembre, alle 23:20 su Rai1, nuovo appuntamento con Che Fuori Tempo Che Fa, il nuovo tavolo del lunedì con Fabio Fazio. Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo insieme a Fabio Fazio e Fabio De Luigi ci saranno: Gabriele Salvatores, di cui il 4 gennaio esce “Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”, il sequel del fortunato film del 2014; Luigi Contu, direttore dell’agenzia di stampa Ansa, che ha appena presentato il libro “Photoansa 2017” – racconto per immagini dell’anno che si sta per concludere attraverso le foto dell’agenzia. E poi Silvan, primo illusionista italiano ad essere premiato come “miglior mago del mondo” dal prestigioso “David Devant Award” ed ancora Giovanni Rana “il Re della pasta fresca”. Infine siederà al tavolo Luciana Littizzetto e la coppia più chiacchierata del momento: Filippa Lagerback e il futuro marito Daniele Bossari. Antonio Cabrini commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva.

Daniele Bossari si racconta dopo l’uscita dal GF Vip 2017.

Intanto, dopo l’uscita dalla casa Daniele Bossari, vincitore del ‘Grande Fratello Vip 2017’, torna a parlare del suo periodo di depressione e di come sia arrivato pericolosamente vicino a farla finita per sempre.Il conduttore ha spiegato al settimanale ‘Chi’: “Ero davanti lo specchio ma non vedevo la mia immagine riflessa. Muovevo la mano, cercavo la bottiglietta di whisky. Bevevo un goccio. Poi stringevo il cuscino. Spegnevo gli occhi. Viaggiavo con la testa. Ed ecco che tutto tornava normale in quell’atrio di casa. Da solo. Lontano da Filippa, lontano da mia figlia Stella, sempre più lontano dalla vita che se fosse finita quella sera, se mi fossi spento… lo avrei accettato. Forse lo stavo cercando il fine vita. Era la sera in cui sono affondato”.

Perché proprio il whisky? “Non saprei identificare perché ho scelto il whisky per sparire dal mondo”. Ma cos’è che ha trasformato Daniele, ricco di vita, in una persona sempre più buia e solitaria? “Tutto ha iniziato a girare al contrario. Il telefono che non squilla più, il lavoro che manca, tu che passi tra la gente e nessuno ti dedica un ciao amichevole, gli amici che non erano amici. Ho conosciuto il successo da giovanissimo, ho sentito di avere il mondo in mano, ma non avevo fatto i conti con la vita. Proprio quando sei in alto, ti arriva la stecca sulle gambe, che però non ti spezza e non ti piega subito, ma piano, piano. Fino a quando, poi, hai due possibilità: vivi o muori“. Poi per fortuna è arrivato il reality. “Il GF Vip è stato una terapia molto più ampia di una conversione. Nei ricordi ho ritrovato me stesso, Filippa, la voglia di amarci come due ragazzini, di desiderarci, di sposarla, di fare un figlio, di dare un fratellino a Stella”, ha concluso Bossari.

Durante gli anni più bui della depressione del compagno Daniele Bossari, Filippa Lagerback ha creduto che fosse lei la causa del malessere del conduttore ed è arrivata a pensare di allontanarsi per il bene di lui. Filippa lo ha raccontato al settimanale ‘Grazia’. “Per tanti anni ha vissuto un profondo malessere interiore. Si era chiuso dentro sé stesso. All’inizio ho gestito io i suoi contatti sociali, ma poi si era isolato da tutti, perché anche nei rapporti di amicizia bisogna ogni tanto dare per ricevere”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “In questi anni bui c’è stato un periodo in cui pensavo fossi io la causa della sua infelicità e, se questo l’avesse fatto stare meglio, gli avevo detto che ero pronta ad allontanarmi da lui, anche se tenevo molto alla nostra famiglia. L’avrei aiutato a trovare un appartamento se avesse avuto bisogno di stare con sé stesso. Lui non ha mai risposto“. Poi è arrivato il GF Vip che ha cambiato tutte le carte in tavola e fatto riscoprire alla coppia la gioia di stare insieme. “La notte della proclamazione della vittoria sono andata a prendere Daniele e abbiamo parlato fino alle otto del mattino. Poi abbiamo preso il treno e siamo arrivati a casa, a Varese. Ancora oggi si sta lentamente abituando a non avere le telecamere continuamente puntate su di lui, ma noi abbiamo tantissima voglia di stare insieme, parlarci, scoprirci. È davvero bello averlo accanto”, ha raccontato Filippa.

Filippa e Daniele protagonisti della proposta di matrimonio in diretta tv al GF Vip 2017.

Con sua grande sorpresa Filippa è stata protagonista con Daniele di uno dei momenti più teneri di tutta la scorsa edizione dello show di Canale5, ovvero la proposta di matrimonio del conduttore alla madre di sua figlia.”Poi c’è stata la proposta di matrimonio. Nel confessionale ne aveva parlato e aveva espresso anche il desideriodi avere un altro figlio. Gli autori del programma hanno pensato a una promessa pubblica, in diretta. Pensavo che non l’avrebbe mai fatto, non è da lui. Invece Daniele, sull’onda dell’entusiasmo e delle emozioni del percorso interiore che ha fatto grazie al reality, mi ha chiesto di sposarlo“, ha spiegato.

