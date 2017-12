Detto Fatto Xmas, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 18 dicembre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 18 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, 18 dicembre 2017, con un’altra puntata in versione Xmas: manca, infatti, giusto una settimana al Natale, e Detto Fatto propone anche oggi tutorial e consigli per le festività imminenti. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per aprire un’altra settimana insieme, ed entra in trasmissione con un look scintillante, adatto al Natale: si tratta di un outfit con pantalone a sigaretta e maglia con motivi rossi e blu luccicanti.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 18 dicembre 2017: moda, make up, cucina, regali floreali.

Manca una settimana al Natale, e Detto Fatto torna con tanti preziosi consigli da mettere in pratica durante le feste. Detto Fatto si apre con Elisa D’Ospina che torna con tanti consigli sul look delle curvy. Oggi Elisa ci parla del pigiama, e ci espone tre proposte per essere alla moda ed eleganti anche di sera. Claudia Milia oggi ci insegna come definire bene le sopracciglia partendo dall’analisi del proprio viso: l’ospite oggi di Claudia, infatti, ha un volto con lineamenti ben definiti, e le sopracciglia devono essere più morbide. Il pizzaiolo Vincenzo Capuano propone una pizza fritta perfetta per questi giorni di festa da trascorrere in famiglia e con gli amici. Fabiano Oldani aiuta una telespettatrice a scegliere la pianta giusta da regalare in occasione delle feste. Sono molti, infatti, coloro che decidono di regalare una pianta, ad esempio alla suocera. Ma cosa scegliere? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA