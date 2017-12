Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 18 dicembre 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera lunedì 18 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la prima puntata della fiction con Vanessa Incontrada Scomparsa. La notte della scomparsa delle ragazze, lungo la strada che costeggia la villa dell’ambasciata di Saint Patrick, è stato visto un Suv dal quale è stata scaraventata a terra una giovane ragazza. Iniziano le ricerche. È ancora viva? Dove si trova? Nel frattempo, si scopre a chi era indirizzata l’ultima telefonata fatta dalla ragazza e il nome lascerà Giovanni incredulo e sconvolto… Su Rai 2 andrà in onda il celebre e leggendario programma Voyager – ai confini della conoscenza. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Report, con la conduzione dell’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme del programma: Giovanna Boursier, Michele Buono, Bernardo Iovene, Paolo Mondani e Stefania Rimini.

Guida tv di stasera lunedì 18 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Il padrino – parte II. Il padre di Vito viene ucciso per aver insultato Don Ciccio, il mafioso del posto. La stessa sorte tocca, ben presto, anche al fratello di Vito, reo di aver minacciato vendetta, e alla madre. Prima di morire, però, la donna riesce a mettere in salvo il piccolo Vito. Questi, aiutato dai suoi concittadini, riesce a salire su una nave pronta a salpare alla volta di New York. Giunto ad Ellis Island, allora la porta per l’America, il ragazzino si fa registrare come Vito Corleone. Su Canale 5 vedremo il film Indovina chi viene a Natale. Valentina vuole presentare ai genitori, Giulio e Marina, il suo nuovo fidanzato Francesco, che ha perso entrambe le braccia in un incidente. I genitori di Valentina sono poco entusiasti all’idea che la figlia stia con un disabile, ne faranno di ogni per mandare all’aria il fidanzamento… Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Ghost Rider – Spirito di vendetta. Stasera La7 trasmetterà la serie tv Grey’s Anatomy, con gli episodi Non fermarmi adesso, Lascialo lì, Colori veri, Anello di fuoco, Con o senza te.

