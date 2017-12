Il Segreto – El Secreto de Puente Viejo – Anticipazioni delle puntate spagnole e delle trame di gennaio 2018 – «La vera identità dell’Incappucciato di Puente Viejo» – Chi si nasconde dietro la spaventosa maschera che sta terrorizzando Puente Viejo, e in particolare l’ex intendente, il perfido Cristobal Garrigues? Da chi è stata organizzata questa messa in scena? Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole e delle trame future di El Secreto de Puente Viejo – Il Segreto – in occasione dell’accordo tra Francisca e Carmelo, abbiamo visto il Leal fare una inaspettata rivelazione alla hidalga: l’esistenza di un terzo alleato.

Il Segreto Anticipazioni puntate spagnole e trame future – «Il terzo alleato e… l’esorcista!»

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che si tratta del redivivo Severo. Santacruz ha infatti inscenato la propria morte – e quella della sua famiglia – per sottrarsi alla persecuzione dell’infame Garrigues e ora è disposto ad allearsi con la Montenegro pur di annientarlo e fare ritorno a testa alta a Puente Viejo. L’Incappucciato appare come uno spettro alle spalle dell’ex intendente, spostando gli oggetti all’interno della sua casa, provocando assurdi rumori e scomparendo all’improvviso così com’era comparso. Arriva al punto di far recapitare a Cristobal una Bibbia, che prende misteriosamente fuoco non appena egli inizia a sfogliarla. Per il figliastro di Francisca l’unico rimedio contro questi eventi che considera sovrannaturali, sarà quello di richiedere l’intervento del sacerdote gesuita don Gaspar: niente meno che un esorcista!

