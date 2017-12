La prova del cuoco torna oggi, lunedì 18 dicembre 2017, puntuale con Antonella Clerici su Rai 1, con tante ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di venerdì 15 dicembre 2017. Nella puntata di venerdì de La prova del cuoco sono state proposte tante ricette gustose ed originali, alcune in tema natalizio, come il gustosissimo panettone di Sal De Riso.

Le ricette de La Prova del cuoco di venerdì 15 dicembre 2017.

La Prova del cuoco di venerdì 15 dicembre 2017, ha proposto tante ricette interessanti. Come sempre abbiamo trovato al timone della trasmissione Antonella Clerici che, con l’aiuto dei suoi tutor, ha reso la puntata interessante e ricca di gustose ricette. Sal De Riso è stato a La Prova del cuoco per il consueto appuntamento del venerdì ed ha proposto un’altra ottima ricetta: il panettone ricotta e pere. Si tratta di un panettone, che ha dedicato a sua moglie Anna, con pere candite a cubetti, panna, ricotta fresca setacciata e cioccolato bianco. Mauro Improta ha invece proposto due antipasti: i gamberi fritti con spaghetti e ricotta e la zuppetta di ceci con gamberi.

La prova del cuoco, le ricette del primo round di oggi lunedì 18 dicembre 2017.

Nella prima manche di gara de La prova del cuoco di oggi lunedì 18 dicembre 2017 si sfidano per il Pomodoro Rosso Cristian Bertol e per il Peperone Verde Giampiero Fava. Il tema della prima prova, giudicata da Antonella Clerici, saranno gli antipasti realizzati con la pasta sfoglia. La Clerici assegna la vittoria a Bertol che darà la penalità nella seconda parte di gara. In attesa della sfida finale Alessandra Spisni preparerà i fagottini di cappone conditi col burro aromatico.

La prova del cuoco, le ricette ed il menù della sfida finale di oggi lunedì 18 dicembre 2017.

Le ricette ed il menù de La prova del cuoco oggi prevedono per il Pomodoro Rosso Ravioli con robiola, asparagi e lardo e trota salmonata con asparagi. Per il Peperone Verde, invece, Risotto con cavolfiore e caciocavallo e filetto ai capperi su crostone di patè. La penalità assegnata sarà lo scoppio ritardato, Fava comincerà a preparare i piatti con due minuti di ritardo. La squadra del Pomodoro Rosso riceve oggi 8 per la tecnica, 7 per il gusto e 6 per l’impiattamento. I Verdi ricevono 7 per la tecnica, 8 per il gusto, 8 per l’impiattamento. Il totale è di 21 per i Rossi e di 23 per i Verdi. Vince La prova del cuoco di oggi la squadra del Peperone Verde. Appuntamento a domani martedì 19 dicembre 2017 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA