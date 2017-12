Stasera andrà in onda il penultimo appuntamento con la fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada Scomparsa. La fiction parla di una madre disperata, alla ricerca della figlia adolescente, scomparsa in circostanze misteriose insieme alla sua migliore amica dopo una serata in discoteca. Scopriamo le anticipazioni della puntata di Scomparsa in onda stasera, lunedì 18 dicembre alle 21.25 su Rai1. La notte della scomparsa, lungo la strada che costeggia la villa dell’ambasciata di Saint Patrick è stato visto un Suv dal quale è stata scaraventata a terra una giovane ragazza. Prendono tempestivamente il via le ricerche, una corsa contro il tempo per cercare di trovare la ragazza. Intanto si scopre a chi era indirizzata l’ultima telefonata della ragazza e il nome che viene fuori lascia Giovanni incredulo e sconvolto…

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Scomparsa di domani 19 dicembre 2017: nuove, sconvolgenti verità…

L’ultima puntata di Scomparsa andrà eccezionalmente in onda domani, martedì 19 dicembre 2017: la fiction va solitamente in onda il lunedì, ma la Rai nel giorno di Natale lascia spazio ad una programmazione a tema. Scopriamo quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Scomparsa. Nora, nonostante il tregico ritrovamento del corpo di Sonia senza vita, spera ancora di ritrovare viva la sua Camilla. Giovanni indaga sulla persona che ha sentito per l’ultima volta Camilla, e le indagini porteranno a scoprire fatti sconvolgenti… Riuscirà Nora a riabbracciare sua figlia?

