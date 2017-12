Nel cast di Temptation Island Vip Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?In queste ore sul web sta circolando questa indiscrezione sul fatto che Cecilia e Ignazio potrebbero partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Programma che dovrebbe andare in onda poco prima la terza edizione del GF Vip con Ilary Blasi. Cecilia e Ignazio, da quando hanno iniziato una relazione sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno attirato molto l’attezione su di loro da parte dei vari media e dei social. I due giovani sono molto innamorati e hanno rivelato di aver fatto l’amore all’interno di un camerino di Mediaset, nel corso dell’intervista doppia rilasciata a “Le Iene”. Per quanto concerne la loro vita privata, Cecilia ha conosciuto la famiglia Moser mentre Ignazio ha avuto il piacere di conoscere Belen e i genitori.

La presenza della coppia al reality potrebbe portare ad un boom di ascolti.

Alcune settimana fa, l’annuncio di Maria De Filippi, che nell’estate del 2018, dopo la versione Nip condotta da Filippo Bisciglia, verrà mandata in onda quella che avrà come protagonisti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Per il momento non si sa nulla di definitivo in merito al programma, molto probabilmente, il reality verrà condotto da Simona Ventura. La relazione tra Rodriguez e Moser hanno sempre affascinato e attirato i telespettatori, si pensi alla vicenda “dell’armadio del GF Vip 2″. Pertanto, la loro presenza nel cast del reality “Temptation Island” porterebbe sicuramente farà registrare un boom di ascolti. Per avere ulteriori novità, bisogna aspettare le prossime indiscrezioni sulla coppia.

