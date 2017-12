Una vita – Acacias 38, tutte le trame e le anticipazioni delle puntate della settimana dell 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dicembre 2017 – «Gli inutili sforzi di Liberto» – Un’altra settimana di emozioni e colpi di scena dal quartiere madrileno di Acacias: è quanto ci annunciano le nuove anticipazioni di Una vita. Secondo le quali Liberto cerca di parlare con Rosina per arrivare a capire i motivi della sua chiusura nei suoi riguardi, ma a quanto pare non c’è modo di vincere il disdegno della donna. Nel frattempo si viene a sapere che le nozze di Leandro e Juliana non avranno luogo. Per quale motivo? Sembra che il parroco voglia più sposarli!

Una vita anticipazioni settimana 18-23 dicembre 2017 – «Cayetana ha una crisi di nervi!»

Leandro indaga e accerta – secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – che è stata Susana a sparlare di loro, accusandoli di immoralità. Si reca allora dall’ipocrita e infida donna per spararle in faccia tutto il suo odio e il suo disprezzo. Intanto Teresa difende a spada tratta l’opera di Cayetana di fronte al consiglio direttivo del patronato. Nonostante la generosa donazione, suor Ascensión continua a perseguitare Cayetana, che nella sua cella ha una crisi di nervi. E Úrsula, non paga nella sua sete di vendetta, vuol fare in modo di incontrare la Sotelo Ruz prima che venga giustiziata, per continuare a umiliarla fino alla fine!

