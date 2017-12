Voyager, le anticipazioni di stasera lunedì 18 dicembre 2017. Roberto Giacobbo è pronto a guidare la prima puntata della nuova serie di “Voyager – ai confini della conoscenza” attraverso un racconto emozionante e inedito di luoghi, protagonisti, storie e leggende, in onda lunedì 18 dicembre, alle 21.20, su Rai2. Si parte con una visita davvero importante per la storia d’Italia: le telecamere del programma entreranno nel Senato della Repubblica Italiana non solo per documentare i luoghi dove opera la politica italiana ma anche per mostrare i suoi angoli più segreti. Si percorreranno i sotterranei che ospitano reperti archeologici unici e tunnel nascosti che collegano i “palazzi del potere”. Un viaggio che porterà i telespettatori ad ammirare ambienti mai ripresi da telecamere, e le bellezze artistiche del Senato.

Voyager, la puntata di oggi: al Senato per celebrare il 70esimo anno della Costituzione Italiana.

Roberto Giacobbo incontrerà il Presidente del Senato per celebrare, in esclusiva, il 70esimo anno della Costituzione Italiana proprio nella sala dove, il 27 dicembre 1947, si firmò lo storico documento. L’evento, così straordinario per tutti noi, sarà raccontato anche grazie ad una attenta ricostruzione storica che aiuterà il pubblico a rivivere il momento della firma ad opera dei Padri Costituenti. Il viaggio nell’Italia Straordinaria di Voyager, giunto alla quinta stagione, proseguirà poi in Piemonte, in Val Chisone per raccontare il “Gigante di Pietra”, un’opera incredibile composta da 4000 gradini, la prima grande fortezza di montagna d’Europa. E poi a Biella, a Rosazza, dove si intersecano tre storie misteriose.

