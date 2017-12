Amnistia e carceri, le news al 19 dicembre 2017. Nel carcere di Petrusa si registra una carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria in conseguenza al decreto Madia, come fanno sapere gli agenti stessi. Gli agenti di polizia, per protestare contro questa situazione, come riporta La Sicilia, hanno fermato le trattative con la direzione del carcere. Nel carcere Petrusa, infatti, è previsto un organico pari a 300 unità, ma gli agenti effettivi sono solo 236, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi, 19 dicembre 2017.

Si è tenuto ieri nella casa di reclusione di Augusta, il concerto di Natale della Brucoli Swing band, diretta da Maria Grazia Morello. Il concerto ha avuto un grandissimo successo ed è stato seguito da oltre 300 spettatori. Protagonisti della speciale serata sono i detenuti, che hanno intonato diversi brani, dando prova delle loro elevate qualità canore. Il concerto verrà bissato nei prossimi giorni per i familiari dei detenuti. Questo è solo l’ultimo di una serie di eventi che si sono tenuti all’interno del carcere che hanno tutti come obiettivo, come spiega il direttore Antonio Gelardi, l’apertura al territorio. Alcuni eventi interessanti sono stati l’alternanza scuola lavoro con l’istituto Arangio Ruiz, diversi spettacoli teatrali il cui pubblico è costituito dai ragazzi delle scuole, laboratori di ceramica, una serie di spettacoli musicali estivi, presentazioni letterarie e iniziative in occasione della giornata mondiale contro il femminicidio e la violenza di genere. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA