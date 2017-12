Beautiful tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2017 – «Lo sfratto scongiurato» – Eccoci a un nuovo tris di puntate della soap opera per eccellenza, denso di emozioni e colpi di scena, che ora andiamo a scoprire insieme: secondo le anticipazioni di Beautiful, Thomas riesce a impedire che la Spectra venga sfrattata dall’edificio, dando a Sally un assegno di centomila dollari. Ma Dollar Bill non demorde e minaccia di trovare un’altra strada: non rinuncia per niente al suo sogno di innalzare un grattacielo proprio dove sorge la casa di moda. Alla Spectra frattanto si festeggia il pericolo scongiurato e Thomas e Sally si baciano con passione!

Beautiful, le anticipazioni del 19, 20 e 21 dicembre 2017 – «La dura reazione di Ridge!»

Le anticipazioni di Beautiful rivelano intanto che Bill Spencer si presenta al party della Forrester e informa Ridge e Steffy che Thomas ha finanziato con la bellezza di centomila dollari Sally, dandole così la possibilità di rimettere in piedi la Spectra. Sally e Thomas provano dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altro, ma in molti non approvano questa relazione. Zende e Steffy si oppongo, ma chi passa all’attacco è Ridge che, sorpresi Thomas e Sally, nel loft del figlio, ordina alla ragazza di andarsene.

