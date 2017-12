Una sola parola d’ordine per quanto riguarda la tendenza colore capelli 2018: evidenziare! Pensare di tingersi i capelli quando si è trovato lo stato di grazia con il lob castano o credere che si avrà davvero il coraggio, superati i 30, di presenziare al lavoro con i capelli rosa ghiaccio potrebbe sembrare una follia. Ma le tendenze colore capelli Autunno Inverno 2018 insegnano che c’è una sfumatura a tutto: come il balayage del taglio di Kasia Smutniak. Ma la pazza idea di convertire i capelli medi cult in capelli medi dal colore cult e di osare tinte che vengono e vanno (senza decolorare) ma ci proiettano in un tocco di follia in più rispetto al low profile dei tagli moda per l’inverno 2018 potrebbe questa volta prendere corpo.

I colori Pantone sono ormai superati, si passa a quelli evidenziatore!

I colori Pantone dell’Autunno Inverno 2017/2018 li abbiamo così assimilati che siamo già passati a tinte ben più evidenti, anzi evidenziatore puro. Il pink millennial può essere osato non più solo su tagli liscissimi: osatelo sui capelli medi mossi., se le beach waves sono una certezza che resiste anche in pieno inverno. Colorare temporaneamente i capelli è il motivo per cui bionde naturali hanno osato la tinta di capelli grigia, big trend che ha colpito (il cuore e la cute) di chi ha meno di 30 anni. A queste coraggiose la medaglia olimpica dello stile. Per non parlare dei capelli azzurri che solo Lucia Bosé aveva osato in tempi di non trending alert.

I capelli rosa sono sdoganati, ora che cercare scuse per tagliarsi i capelli corti, cortissimi, porta a un risultato stupendo. Quindi è giunto il tempo di osare il nuovo ciclo per il colore capelli 2018 ovvero: fluo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA