Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 19 dicembre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 19 dicembre 2017. Caterina Balivo torna oggi, martedì 19 dicembre 2017, puntuale con Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che in questo particolare periodo dell’anno veste una speciale versione Xmas per darci tanti consigli sul Natale che si avvicina. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante abito nero corto, con inserti trasparenti sulle maniche.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 19 dicembre 2017: moda, cucina, make up, cura dei capelli.

Detto Fatto oggi propone nuovi tutorial dal sapore natalizio. Olivia Ghezzi aiuta una sua ospite che predilige abiti casual, e le consiglia degli abiti bon ton più adatti al clima delle feste. Domenico Spadafora ci insegna a preparare degli ottimi dolcetti da lasciare a Babbo Natale nella notte di Natale: si tratta di stupendi dolcetti a forma di regalo con una base di pan di Spagna al cacao. Gli chef stellati Fabio Pisani e Alessandro Negrini ci danno tante idee per degli ottimi menù personalizzati. Simone Belli oggi realizza un bellissimo trucco alla bella e brava attrice Francesca Chillemi. L’attrice viene poi intervistata da Caterina Balivo. L’’hair stylist Stefano Bonomi aiuta una sua giovane ospite ad avere una chioma più fluente. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

