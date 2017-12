Facebook, le ultime novità ed aggiornamenti: penalizzazioni per chi usa la tecnica dell'engagement bait

Le ultime novità di Facebook, nuovi aggiornamenti e funzioni. Altre novità sono in arrivo per Facebook, e stavolta le novità saranno a discapito di alcuni utenti. Vediamo di cosa si tratta. Le ultime news rivelano che Facebook penalizzerà i post che invitano in maniera esplicita gli utenti a condividere un post, a cliccare su “mi piace” o a taggare un amico. Gli utenti che si serviranno di questi post verranno penalizzati e saranno meno visibili agli amici o ai seguaci. Questa tattica prende il nome di engagement bait ed è usata per aumentare la propria notorietà, ma questo comportamento verrà penalizzato.

La funzione snooze e le penalizzazioni in vista per chi usa l’engagement bait.

Facebook farà dunque in modo di individuare coloro che invitano il proprio pubblico ad interagire con condivisioni o con mi piace, e verranno considerati una sorta di spam. Facebook ha inoltre annunciato l’introduzione della funzione snooze, cioè una vera e propria sorta di silenziatore che permetterà di silenziare utenti e pagine ler un periodo di tempo.

Facebook avverte chi usa la tecnica dell’engagement bait: chi usa questa tecnica, solitamente, lo fa per aumentare la propria popolarità e visibilità, ma con questi nuovi aggiornamenti l’effetto sarà l’opposto. Chi userà questa tecnica, infatti, verrà penalizzato in termini di visibilità.

