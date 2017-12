Grande Fratello Vip 2017: il secondo bacio tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Sabato scorso, il 17 dicembre, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno partecipato, ad un evento di beneficenza a Milano Marittima, insieme ad altri protagonisti del GF Vip 2. L’evento in collaborazione con la “Fabbrica del sorriso“. In questa occasione tra la modella ceca e l’ex tronista di “Uomini e Donne” è scattato il loro secondo bacio. Sorprendento tutti gli ospiti presenti all’evento.

A confermare ciò vi sono le foto e i video circolati sui social network nelle ultime ore. Il bacio di Luca e Ivana non è passato inosservato agli altri ex inquilini della casa più spiata d’Italia, Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, in particolare al vincitore Daniele Bossari. Quest’ultimo dopo aver visto il bacio tra Luca e Ivana ha affermato le seguenti parole: “Io sostengo il loro amore”. Per sapere se Luca Onestini e Ivana Mrazova trascorreranno anche le vacanze natalizie bisogna aspettare le prossime novità.

Luca e Ivana sempre più affiatati

Alcuni giorni fa, Luca Onestinie Ivana Mrazova, in collegamento da Verona a Mattino Cinque si sono scambiati un bacio a stampo su invito della conduttrice Federica Panicucci. Luca, prima di questo “gesto televisivo”, ha fatto capire che, se dipendesse da lui, la storia sarebbe già iniziata. Va, inoltre, ricordato che Ivana dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 ha chiuso la frequentazione con l’imprenditore Alessandro Allevato, ed ha ribadito più volte che tra lei e Luca Onestini c’è soltanto amicizia e soprattutto ha specificato che ha bisogno di tempo per poter intraprendere una nuova relazione sentimentale. Inoltre vi segnaliamo che in questi giorni Luca e Ivana sono stati ospitati in una discoteca di Parma, e come testimoniano i filmati pubblicati su Instagram, appaiono sempre più affiatati. Quindi, evidentemente è questione di giorni per la nascita di una nuova coppia grazie al Grande Fratello Vip. Per sapere se Luca Onestini e Ivana Mrazova trascorreranno anche le vacanze natalizie bisogna aspettare le prossime novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA