Guida Tv, i programmi tv di stasera, martedì 19 dicembre 2017 sulla Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di stasera martedì 19 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima puntata della fiction Scomparsa, con Vanessa Incontrada. Le ricerche per cercare Camilla continuano, e Nora spera, nonostante Sonia sia stata trovata priva di vita, di poter riabbracciare sua figlia. Su Rai 2 andrà in onda la partita di Coppa Italia Napoli – Udinese. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Guida tv di stasera martedì 19 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Mia moglie è una strega. La strega Finnicella, caduta nelle mani dell’Inquisizione, viene indotta a confessare dal cardinale Emilio Altieri. Bruciata sul rogo, Finnicella ottiene dal diavolo Asmodeo il permesso di rivivere ai nostri giorni. Avendo incontrato casualmente Emilio Altieri, Finnicella gli si mette alle costole e, lo costringe ad assumerla come segretaria… Su Canale 5 vedremo il film Quasi amici. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA